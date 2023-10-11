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Въезд будет строго наказываться. Израиль вводит запретную зону вокруг Сектора Газа: карта

Среда 11 октября 2023 16:50
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Въезд будет строго наказываться. Израиль вводит запретную зону вокруг Сектора Газа: карта Фото: Израиль вводит запретную зону вокруг Сектора Газа (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Израиль объявил закрытую военную зону на территории сектора Газа и вокруг нее. Въезд туда строго воспрещен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ).

"ЦАХАЛ подчеркивает, что территория Сектора Газа объявлена закрытой военной зоной, и повторяет, что въезд туда строго запрещен и представляет серьезную угрозу безопасности, а также является уголовным преступлением. Солдаты ЦАХАЛа ведут боевые действия в этом районе, и въезд в него ставит под угрозу жизни людей, а также наносит ущерб деятельности ЦАХАЛа", - пишет пресс-служба.

Въезд будет строго наказываться. Израиль вводит запретную зону вокруг Сектора Газа: карта

Фото: Израиль вводит запретную зону вокруг Сектора Газа (Getty Images)

Собранные силы призвали гражданских быть бдительными и не входить в запретную территорию, чтобы военные могли продолжать выполнять свои миссии.

Конфликт на Ближнем Востоке

7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль с земли, воздуха и моря. Также были оккупированы некоторые поселения. Боевики прибегали к издевательствам и убийствам гражданских людей.

В ответ на атаку Израиль начал бить по боевикам на территории Сектора Газа. Страна объявила о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

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Израиль Сектор Газа
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