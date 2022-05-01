"В Вашингтоне знали о скором начале войны". РосСМИ разгоняют новый фейк
Российские оккупанты, которые несут большие потери в войне с Украиной, придумывают новые фейки для создания ложной картинки международной поддержки Украины. Так, сейчас они запустили фейк о ленд-лизе для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
"Политические руководители РФ начали распространять тезис о том, что "законопроект о ленд-лизе для Украины зарегистрировали еще в январе, а это значит, что в Вашингтоне прекрасно знали о скором начале войны и в полной мере готовились к этому", - цитируют в Центре российских пропагандистов, где предостерегают, что это не что иное как фейк.
В ведомстве отмечают, что это не единственный фейк, распространяемый Россией. Кроме того, пропагандисты РФ продолжают тиражировать информацию о том, что Запад посылает Украине устаревшее вооружение.
"Дания отправляет в Украину 25 старых бронетранспортеров Piranha III", - пишут российские СМИ.
Как сообщалось, Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о введении ленд-лиза для Украины. Он поможет значительно ускорить поставки западного оружия в Украину.
Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 67-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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