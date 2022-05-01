"В Вашингтоне знали о скором начале войны". РосСМИ разгоняют новый фейк

Российские оккупанты, которые несут большие потери в войне с Украиной, придумывают новые фейки для создания ложной картинки международной поддержки Украины. Так, сейчас они запустили фейк о ленд-лизе для Украины.

"Политические руководители РФ начали распространять тезис о том, что "законопроект о ленд-лизе для Украины зарегистрировали еще в январе, а это значит, что в Вашингтоне прекрасно знали о скором начале войны и в полной мере готовились к этому", - цитируют в Центре российских пропагандистов, где предостерегают, что это не что иное как фейк.

В ведомстве отмечают, что это не единственный фейк, распространяемый Россией. Кроме того, пропагандисты РФ продолжают тиражировать информацию о том, что Запад посылает Украине устаревшее вооружение.

"Дания отправляет в Украину 25 старых бронетранспортеров Piranha III", - пишут российские СМИ.