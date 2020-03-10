В "Укрлендфарминге" требуют извинений от директора НАБУ

Владелец группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк потребовал от директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника извинений перед 27 тысячами работников его компании за оскорбление и распространение ложной информации. Об этом говорится в заявлении Бахматюка на сайте группы компаний "Укрлендфарминг" в ответ на выступление Сытника в Верховной Раде, 4 марта, передает РБК-Украина.

Так, Бахматюк охарактеризовал выступление, в котором Сытник назвал массовые акции протеста против его пребывания на посту директора НАБУ "проплаченными", неуклюжей попыткой оправданий.

"Господин Сытник в своем выступлении перед депутатами Верховной Рады, в той нелепой попытке оправданий, которая должна была быть отчетом руководителя правоохранительного органа, одной из причин своего скорого увольнения назвал без всяких доказательств, без решения суда дело, которым он безосновательно преследует нашу компанию уже более четырех лет. Но господин Сытник забыл сказать одну вещь: это дело в сговоре с ним было незаконно возбуждено бывшим заместителем генерального прокурора вопреки нормам закона, который он должен защищать. Уверен, он обязательно за это понесет ответственность, как и сам Сытник", - говорится в заявлении.

Бахматюк уверяет, что в компании хотят конструктивно решить вопрос с выплатой задолженности государству, предлагая выплатить 8 млрд грн с помощью механизмов реструктури зации, тогда как в ответ им оказывают сопротивление.

"Мы предлагаем деньги в бюджет - нас за это пытаются уничтожить и продать обломки компании за копейки, как это годами делает Фонд гарантирования вкладов. Прикрываясь государственными интересами, НАБУ, которое является одним из крупнейших получателей бюджетных средств среди силовых органов, уничтожает одного из крупнейших налогоплательщиков, прикрываясь сфабрикованными делами. Господин Сытник и его приспешники являются наибольшими государственными вредителями - и одновременно страна на их содержание тратит огромные средства", - добавил Бахматюк.

Кроме того, бизнесмена возмущает тот факт, что людей, протестующих против деятельности директора НАБУ под Верховной Радой, Сытник перед депутатами назвал "проплаченными".

"Это работники нашего агрохолдинга, которые уже в третий раз выходят на улицы с протестами. Это люди труда, которые в сложных экономических условиях вышли с требованием сохранить рабочие места. Рабочие места в компании, которая за последние три года уплатила в бюджет государства 7,7 млрд грн налогов. Все эти господа Ситники, Рябошапки, Каськи - это потребители бюджета, которые взамен ничего не создают, не приносят никакой пользы государству. И вот такой вредитель публично оскорбляет людей, которые честно работают и открыто отстаивают свои права", - отметил бизнесмен.

Бахматюк прямо обращается к Сытнику с требованием публично извиниться перед 27 тысячами работников компании и их семьями за оскорбления с трибуны Верховной Рады.

"Прекратите уничтожать компанию по мотивам личной мести, прекратите назначать виновных без суда. Вашей местью сейчас вынуждены заниматься уже 40 детективов НАБУ - треть от всех детективов бюро! Вы обвиняете меня в своей отставке? Я буду горд иметь отношение к отставке человека, который вредит государству. Хотя в вашей отставке будете виноваты только вы: из-за жадности, коррупции и того вреда, который вы приносите Украине", - пишет Бахматюк.

Также бизнесмен призвал президента уволить Сытника, признанного судом коррупционером, как человека, который "уничтожает большое и очень важное для экономики Украины предприятие".

Олег Бахматюк - владелец группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард", которые являются одними из крупнейших агропроизводителей и налогоплательщиков в Украине.

Как писало РБК-Украина, осенью 2019 года НАБУ открыло так называемое дело Писарука-Бахматюка, которое касается получения рефинансирования НБУ VAB Банком во время кризиса в Украине в 2014 году. Официальные выводы экспертиз оценки залогового имущества, выводы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и заявления НБУ опровергают обвинения, выдвинутые НАБУ Олегу Бахматюку. В свою очередь, Бахматюк обвиняет Сытника в личной мести за дело о коррупции, где главным свидетелем в суде над директором НАБУ был советник сестры Бахматюка.

Напомним, сумма налогов и сборов, полученных бюджетом Украины от группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" за три года, составляет 7,722 млрд грн.