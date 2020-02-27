Компании Бахматюка уплатили 7,7 млрд грн налогов в бюджет

Фото: завод "Укрлендфарминг" (ulf.com.ua)

Компания обеспечивает работой около 27 тысяч украинцев и генерирует около 1% ВВП Украины

Сумма налогов и сборов, полученных бюджетом Украины от группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" за три года, составляет 7,722 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба агрохолдинга, передает РБК-Украина.

Так, в течение 2017-2019 годов группа компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" уплатила в бюджет страны 7,722 млрд грн. Из них в государственный бюджет направлено 3,9 млрд грн (НДС - 2,1 млрд, налог на прибыль - 31,4 млн, единый социальный взнос - 1,5 млрд, военный сбор - 234 млн).

В местные бюджеты уплачено 3,65 млрд грн (налог на доходы физлиц - 2,4 млрд, единый налог (4 группа) - 449 млн, налог на землю и за аренду земли - 779 млн). Других налогов и сборов выплачено 167 млн грн. Кроме того, компания отмечает, что обеспечивает достойной работой около 27 тысяч украинцев и генерирует около 1% ВВП Украины.

Вместе с тем компания отметила, что за три года получила от государства дотации на сумму 449 млн грн, из них последние два года на дотации компанией хватало на содержание коров и молодняка крупного рогатого скота.

В 2019 году сумма полученных группой компаний дотаций составляла 12 млн грн, из распределенных государством, между аграриями 4 млрд грн.

Напомним, группа компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" - один из крупнейших агрохолдингов страны по размерам земельного банка. Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины.

Группа компаний занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов. Предприятия агрохолдинга являются одними из крупнейших плательщиков налогов Украины. Владельцем агрохолдинга является бизнесмен Олег Бахматюк.

Как писало РБК-Украина, 19 февраля работники "Укрлендфарминга" во второй раз вышли на митинг в Киеве с требованием уволить директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.