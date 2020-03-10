В "Укрлендфармінгу" вимагають вибачень від директора НАБУ

Власник групи компаній "Укрлендфармінг" і "Авангард" Олег Бахматюк вимагає від директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника вибачень перед 27 тисячами працівників його компанії за образи та поширення неправдивої інформації. Про це йдеться в заяві Бахматюка на сайті групи компаній "Укрлендфармінг" у відповідь на виступ Ситника у Верховній Раді, 4 березня, передає РБК-Україна.

Так, Бахматюк охарактеризував виступ, в якому Ситник назвав масові акції протесту проти його перебування на посаді директора НАБУ "проплаченими", незграбною спробою виправдань.

"Пан Ситник у своєму виступі перед депутатами Верховної Ради, в тій безглуздій спробі виправдань, яка повинна була бути звітом керівника правоохоронного органу, однією з причин свого швидкого звільнення назвав без жодних доказів, без рішення суду справу, якою він безпідставно переслідує нашу компанію вже більш як чотири роки. Але пан Ситник забув сказати одну річ: ця справа в змові з ним була незаконно порушено колишнім заступником генерального прокурора всупереч нормам закону, який він має захищати. Упевнений, він обов'язково за це понесе відповідальність, як і сам Ситник", - йдеться в заяві.

Бахматюк запевняє, що в компанії хочуть конструктивно вирішити питання з виплатою заборгованості державі, пропонуючи виплатити 8 млрд грн з допомогою механізмів реструктури зації, тоді як у відповідь їм чинять опір.

"Ми пропонуємо гроші в бюджет - нас за це намагаються знищити й продати уламки компанії за копійки, як це роками робить Фонд гарантування вкладів. Прикриваючись державними інтересами, НАБУ, яке є одним з найбільших одержувачів бюджетних коштів серед силових органів, знищує одного з найбільших платників податків, прикриваючись сфабрикованими справами. Пан Ситник і його поплічники є найбільшими державними шкідниками - і одночасно країна на їх утримання витрачає величезні кошти", - додав Бахматюк.

Крім того, бізнесмена обурює той факт, що людей, які протестують проти діяльності директора НАБУ під Верховною Радою, Ситник перед депутатами назвав "проплаченими".

"Це працівники нашого агрохолдингу, які вже в третій раз виходять на вулиці з протестами. Це люди праці, які в складних економічних умовах вийшли з вимогою зберегти робочі місця. Робочі місця в компанії, яка за останні три роки сплатила в бюджет держави 7,7 млрд грн податків. Всі ці добродії Ситники, Рябошапки, Каськи - це споживачі бюджету, які взамін нічого не створюють, не приносять ніякої користі державі. І ось такий шкідник публічно ображає людей, які чесно працюють і відкрито відстоюють свої права", - зазначив бізнесмен.

Бахматюк прямо звертається до Ситника з вимогою публічно вибачитися перед 27 тисячами працівників компанії та їх сім'ями за образи з трибуни Верховної Ради.

"Припиніть знищувати компанію з мотивів особистої помсти, припиніть призначати винних без суду. Вашою помстою зараз змушені займатися вже 40 детективів НАБУ - третина від усіх детективів бюро! Ви звинувачуєте мене у своїй відставці? Я буду гордий мати відношення до відставки людини, який шкодить державі. Хоча у вашій відставці будете винні тільки ви: через жадібність, корупцію й шкоду, яку ви приносите Україні", - пише Бахматюк.

Також бізнесмен закликав президента звільнити Ситника, визнаного судом корупціонером, як людину, яка "знищує велике і важливе для економіки України підприємство".

Олег Бахматюк - власник групи компаній "Укрлендфармінг" і "Авангард", які є одними з найбільших агровиробників та платників податків в Україні.

Як повідомляло РБК-Україна, восени 2019 року НАБУ відкрило так звана справа Писарука-Бахматюка, яка стосується отримання рефінансування НБУ VAB Банком під час кризи в Україні у 2014 році. Офіційні висновки експертиз оцінки заставного майна, висновки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заяви НБУ спростовують звинувачення, висунуті НАБУ Олегу Бахматюку. Своєю чергою, Бахматюк звинувачує Ситника в особистій помсті за справу про корупцію, де головним свідком у суді над директором НАБУ був радник сестри Бахматюка.

Нагадаємо, сума податків і зборів, отриманих бюджетом України від групи компаній "Укрлендфармінг" і "Авангард" за три роки, становить 7,722 млрд грн.