"В укриття!": поліцейські показали відео перших хвилин після ударів по Києву
У ніч на 17 червня Київ пережив чергову комбіновану атаку російських військ. Під час обстрілу патрульні поліцейські надавали допомогу людям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
"Ризикуючи власним життям, патрульні та рятувальники понад дев’ять годин допомагали громадянам: евакуйовували людей у безпечні місця, транспортували поранених до карет швидкої допомоги та забезпечували проїзд спецтранспорту", - розповів Білошицький.
Він оприлюднив відео з бодікамер патрульних, які працювали на місці, коли у столиці лунали вибухи та було чутно характерний звук російських безпілотників. Під час атаки патрульні закликали перехожих негайно укритися.
Також він нагадав, що Росія продовжує цинічно обстрілювати мирні міста України. Загалом по країні було випущено понад 440 дронів і 32 ракети. По Києву ворог скерував щонайменше 175 ударних дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети.
У Києві є загиблі та травмовані, пошкоджено житлові будинки, нежитлові приміщення й автомобілі.
Обстріл 17 червня
Нагадаємо, протягом ночі російські загарбники випустили по Україні 472 ударні дрони та десятки ракет. Основним напрямком удару стала столиця.
Так, у Солом’янському районі Києва внаслідок влучання ракети повністю обвалився під’їзд дев’ятиповерхового будинку, ще в одній п’ятиповерхівці спалахнула пожежа.
У Дарницькому районі пошкоджено дитячий садок і низку нежитлових будівель. У Подільському уламки впали просто неба.
Пожежі також спалахнули на верхніх поверхах житлового будинку в Шевченківському районі, у нежитловій будівлі в Солом’янському, у складських приміщеннях у Святошинському та в кількох місцях у Дарницькому районі.
За останньою інформацією, рятувальники деблокували тіла ще п’яти загиблих з-під завалів багатоповерхівки у Києві.
На комбіновану атаку РФ відреагував президент України Володимир Зеленський.
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