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"В укрытие!": полицейские показали видео первых минут после ударов по Киеву

Киев, Вторник 17 июня 2025 16:23
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"В укрытие!": полицейские показали видео первых минут после ударов по Киеву Фото: последствия атаки РФ в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 17 июня Киев пережил очередную комбинированную атаку российских войск. Во время обстрела патрульные полицейские оказывали помощь людям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

"Рискуя собственной жизнью, патрульные и спасатели более девяти часов помогали гражданам: эвакуировали людей в безопасные места, транспортировали раненых в кареты скорой помощи и обеспечивали проезд спецтранспорта", - рассказал Белошицкий.

Он обнародовал видео с бодикамер патрульных, которые работали на месте, когда в столице раздавались взрывы и был слышен характерный звук российских беспилотников. Во время атаки патрульные призвали прохожих немедленно укрыться.

Также он напомнил, что Россия продолжает цинично обстреливать мирные города Украины. Всего по стране было выпущено более 440 дронов и 32 ракеты. По Киеву враг направил не менее 175 ударных дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты.

В Киеве есть погибшие и травмированные, повреждены жилые дома, нежилые помещения и автомобили.

Обстрел 17 июня

Напомним, в течение ночи российские захватчики выпустили по Украине 472 ударные дроны и десятки ракет. Основным направлением удара стала столица.

Так, в Соломенском районе Киева в результате попадания ракеты полностью обвалился подъезд девятиэтажного дома, еще в одной пятиэтажке вспыхнул пожар.

В Дарницком районе поврежден детский сад и ряд нежилых зданий. В Подольском обломки упали под открытым небом.

Пожары также вспыхнули на верхних этажах жилого дома в Шевченковском районе, в нежилом здании в Соломенском, в складских помещениях в Святошинском и в нескольких местах в Дарницком районе.

По последней информации, спасатели деблокировали тела еще пяти погибших из-под завалов многоэтажки в Киеве.

На комбинированную атаку РФ отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Больше о последствиях атаки РФ по районам Киева - читайте в материале РБК-Украина.

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