"В укрытие!": полицейские показали видео первых минут после ударов по Киеву

В ночь на 17 июня Киев пережил очередную комбинированную атаку российских войск. Во время обстрела патрульные полицейские оказывали помощь людям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого .

"Рискуя собственной жизнью, патрульные и спасатели более девяти часов помогали гражданам: эвакуировали людей в безопасные места, транспортировали раненых в кареты скорой помощи и обеспечивали проезд спецтранспорта", - рассказал Белошицкий.

Он обнародовал видео с бодикамер патрульных, которые работали на месте, когда в столице раздавались взрывы и был слышен характерный звук российских беспилотников. Во время атаки патрульные призвали прохожих немедленно укрыться.

Также он напомнил, что Россия продолжает цинично обстреливать мирные города Украины. Всего по стране было выпущено более 440 дронов и 32 ракеты. По Киеву враг направил не менее 175 ударных дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты.

В Киеве есть погибшие и травмированные, повреждены жилые дома, нежилые помещения и автомобили.