В Україні різко зміниться погода: де буде спека, а де - похолодання зі зливами

10 липня погода в Україні обіцяє бути контрастною. В частині країни прогнозують похолодання з дощами та грозами, а в іншій - продовжить триматися спека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко .

Погода в Україні

За її прогнозом, 10 липня на більшій частині України спека ще затримається. На сході, півдні та в центрі температура сягатиме +33…+39°C, а місцями - й до +40°C. Найспекотніше буде у Дніпропетровській області.

У центрі температурні контрасти: від +25°C на Вінниччині до +37°C у центрально-східних регіонах.

На півночі буде менш спекотно - від +25°C на Житомирщині до +35°C на Сумщині.

Найпрохолоднішою зоною буде захід країни. Тут температура повітря опуститься до +15+19°C і люди, за словами Діденко "почнуть трястися від холоду".

"Дощі, грози, сильні зливи - це 10-го липня припаде на західну частину та Вінниччину, ввечері дощі можуть дійти до Житомирщини та Київщини", - повідомила синоптик.

Погода у Києві

Після виснажливих +30°C кияни нарешті зможуть зітхнути з полегшенням - у четвер температура повітря опуститься до комфортних +23+25°C.

За словами Діденко, це буде день, коли "можна вийти на вулицю і нормально вдихати повітря".