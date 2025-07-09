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В Украине резко изменится погода: где будет жара, а где - похолодание с ливнями

Среда 09 июля 2025 14:45
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В Украине резко изменится погода: где будет жара, а где - похолодание с ливнями Фото: в некоторых регионах ожидается похолодание с ливнями (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

10 июля погода в Украине обещает быть контрастной. В части страны прогнозируют похолодание с дождями и грозами, а в другой - продолжит держаться жара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

По ее прогнозу, 10 июля на большей части Украины жара еще задержится. На востоке, юге и в центре температура будет достигать +33...+39°C, а местами - и до +40°C. Жарче всего будет в Днепропетровской области.

В центре температурные контрасты: от +25°C в Винницкой области до +37°C в центрально-восточных регионах.

На севере будет менее жарко - от +25°C в Житомирской области до +35°C в Сумской области.

Самой прохладной зоной будет запад страны. Здесь температура воздуха опустится до +15+19°C и люди, по словам Диденко "начнут трястись от холода".

"Дожди, грозы, сильные ливни - это 10-го июля придется на западную часть и Винницкую область, вечером дожди могут дойти до Житомирщины и Киевщины", - сообщила синоптик.

Погода в Киеве

После изнурительных +30°C киевляне наконец смогут вздохнуть с облегчением - в четверг температура воздуха опустится до комфортных +23+25°C.

По словам Диденко, это будет день, когда "можно выйти на улицу и нормально вдыхать воздух".

Напомним, на днях ряд западных областей Украины накрыла непогода. Из-за этого наблюдались проблемы с электроснабжением, задерживались поезда, а также не работал один из пунктов пропуска на границе.

Также мы писали, синоптики дали прогноз погоды в Украине на второй и по совместительству самый жаркий месяц лета.

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