В Украине резко изменится погода: где будет жара, а где - похолодание с ливнями
10 июля погода в Украине обещает быть контрастной. В части страны прогнозируют похолодание с дождями и грозами, а в другой - продолжит держаться жара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Погода в Украине
По ее прогнозу, 10 июля на большей части Украины жара еще задержится. На востоке, юге и в центре температура будет достигать +33...+39°C, а местами - и до +40°C. Жарче всего будет в Днепропетровской области.
В центре температурные контрасты: от +25°C в Винницкой области до +37°C в центрально-восточных регионах.
На севере будет менее жарко - от +25°C в Житомирской области до +35°C в Сумской области.
Самой прохладной зоной будет запад страны. Здесь температура воздуха опустится до +15+19°C и люди, по словам Диденко "начнут трястись от холода".
"Дожди, грозы, сильные ливни - это 10-го июля придется на западную часть и Винницкую область, вечером дожди могут дойти до Житомирщины и Киевщины", - сообщила синоптик.
Погода в Киеве
После изнурительных +30°C киевляне наконец смогут вздохнуть с облегчением - в четверг температура воздуха опустится до комфортных +23+25°C.
По словам Диденко, это будет день, когда "можно выйти на улицу и нормально вдыхать воздух".
Напомним, на днях ряд западных областей Украины накрыла непогода. Из-за этого наблюдались проблемы с электроснабжением, задерживались поезда, а также не работал один из пунктов пропуска на границе.
Также мы писали, синоптики дали прогноз погоды в Украине на второй и по совместительству самый жаркий месяц лета.
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