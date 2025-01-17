В Україні пройшла зустріч країн Південно-Східної Європи: що у спільному комюніке

"Це дуже важлива для міністерства зустріч, яка розвиває формат Україна-Південно-Східна Європа, втілює домовленості наших лідерів, поглиблює співробітництво між нашими державами заради безпеки, миру та справедливості в Європі", - заявив глава МЗС України Андрій Сибіга.

На зустрічі дипломати обговорили ключові питання посилення регіональної співпраці, підтримки України у протидії російській агресії, спільне просування вперед на шляху європейської інтеграції.

Також було підписано спільне комюніке, яке підкреслює беззастережну підтримку територіальної цілісності України та її оборонного потенціалу.

Що у комюніке

У комюніке представники МЗС країн Албанії, Боснії і Герцеговини, Молдови, Північної Македонії, Румунії, Словенії, Туреччини, Хорватії та Чорногорії підтвердили підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах.

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