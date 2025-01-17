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В Украине прошла встреча стран Юго-Восточной Европы: что в совместном коммюнике

Фото: в Украине прошла встреча стран Юго-Восточной Европы (mfa.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

В пятницу, 17 января, в Киеве состоялась первая министерская встреча в формате Украина-Юго-Восточная Европа. Украину посетили представители МИД девяти стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

"Это очень важная для министерства встреча, которая развивает формат Украина-Юго-Восточная Европа, воплощает договоренности наших лидеров, углубляет сотрудничество между нашими государствами ради безопасности, мира и справедливости в Европе", - заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

На встрече дипломаты обсудили ключевые вопросы усиления регионального сотрудничества, поддержки Украины в противодействии российской агрессии, совместное продвижение вперед на пути европейской интеграции.

Также было подписано совместное коммюнике, которое подчеркивает безоговорочную поддержку территориальной целостности Украины и ее оборонного потенциала.

Что в коммюнике

В коммюнике представители МИД стран Албании, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Северной Македонии, Румынии, Словении, Турции, Хорватии и Черногории подтвердили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

А также:

  • осудили незаконное вторжение России, которое угрожает миру и стабильности в Европе;
  • раскритиковали участие военных третьих стран в войне против Украины.
  • поддержали право Украины самостоятельно выбирать пути безопасности и будущего;
  • признали "Формулу мира" реалистичным механизмом восстановления мира и стабильности;
  • призвали усилить международную поддержку Украины в борьбе за свободу и территориальную целостность;
  • требуют прекратить любую поддержку России в войне против Украины;
  • подчеркнули незаконность агрессии против суверенных государств и любых попыток аннексии территорий Украины;
  • поддержали деятельность Крымской платформы для возвращения временно оккупированных территорий;
  • настаивают на международной ответственности за военные преступления, совершенные Россией;
  • осуждают нападения на гражданскую инфраструктуру, принудительное перемещение и нарушение международного гуманитарного права;
  • поставили приоритетом освобождение всех пленных и пострадавших лиц, особенно детей;
  • поддержали усилия для восстановления Украины как ключевого поставщика продовольствия;
  • признали, что важно обеспечить безопасное использование ядерной энергии, в частности возвращение ЗАЭС под контроль Украины;
  • договорились работать над энергетической безопасностью и восстановлением энергетического сектора Украины;
  • поддержали прогресс стран-кандидатов на пути к членству в ЕС;
  • приветствовали поддержку Украины на ее пути к членству в НАТО;
  • признали важность Черноморского региона для евроатлантической безопасности;
  • заявили, что свободная и процветающая Украина - это ключ к стабильной Европе.

Ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Словении Таня Файон приехала в Киев в пятницу, 17 января. Ее пригласил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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МИД Украины