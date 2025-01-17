В Украине прошла встреча стран Юго-Восточной Европы: что в совместном коммюнике

В пятницу, 17 января, в Киеве состоялась первая министерская встреча в формате Украина-Юго-Восточная Европа. Украину посетили представители МИД девяти стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
"Это очень важная для министерства встреча, которая развивает формат Украина-Юго-Восточная Европа, воплощает договоренности наших лидеров, углубляет сотрудничество между нашими государствами ради безопасности, мира и справедливости в Европе", - заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.
На встрече дипломаты обсудили ключевые вопросы усиления регионального сотрудничества, поддержки Украины в противодействии российской агрессии, совместное продвижение вперед на пути европейской интеграции.
Также было подписано совместное коммюнике, которое подчеркивает безоговорочную поддержку территориальной целостности Украины и ее оборонного потенциала.
В коммюнике представители МИД стран Албании, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Северной Македонии, Румынии, Словении, Турции, Хорватии и Черногории подтвердили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.
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Ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Словении Таня Файон приехала в Киев в пятницу, 17 января. Ее пригласил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
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