ua en ru
Пт, 17 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Глава МЗС Словенії прибула до Києва

П'ятниця 17 січня 2025 12:28
UA EN RU
Глава МЗС Словенії прибула до Києва Фото: глава МЗС Словенії Таня Файон прибула до Києва (x.com/MZEZ_RS)
Автор: Наталія Кава

Міністр закордонних справ Словенії Таня Файон приїхала до Києва у п'ятницю, 17 січня. Її запросив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Словенії.

Зазначається, що Файон візьме участь у міністерській зустрічі "Україна-Південно-Східна Європа", на якій обговорять питання підтримки України.

"Вони говоритимуть із колегами про подальшу підтримку України, відбудову країни та пошук мирного рішення", - сказано у повідомленні.

Фото: глава МЗС Словенії Таня Файон прибула до Києва (x.com/MZEZ_RS)

Візит президента Словенії до Києва

Варто нагадати, що у червні минулого року Україну відвідувала президент Словенії Наташа Пірц Мусар.

"Я починаю візит до України. Словенія віддана підтримці України та її народу", - повідомила вона тоді у Twitter.

А вже у липні Україна підписала безпекові угоди зі Словенією. В угоді вказано, що Словенія сприятиме Україні у навчанні в межах Місії ЄС із військової допомоги (EUMAM) і співпрацюватиме у пошуку джерел фінансування для проєктів української оборонної промисловості.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Сили оборони уразили радіолокаційну техніку РФ у Бєлгородській області
Сили оборони уразили радіолокаційну техніку РФ у Бєлгородській області
DAILY
Скільки Путін платить за війну та як Захід посилює тиск на економіку РФ
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Скільки Путін платить за війну та як Захід посилює тиск на економіку РФ