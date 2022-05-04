"В такое дипломатическое болото Украина точно не пойдет": Зеленский не согласится на замороженный конфликт

Зеленский отметил, что Минские договоренности, которые существовали ранее, были только на бумаге. Россия игнорировала и не соблюдала их.

"Мы не пойдем на замороженный конфликт. Я пришел в президенты, когда был Минск-1, Минск-2, были соответствующие документы, которые поднимались, значит, я могу сказать, что это были не серьезные документы. Были договоренности на бумаге, это был замороженный конфликт. Я против, такого документа у нас точно не будет", - пояснил гарант.

Он добавил, что Украина не нарушала Минские соглашения и не выходила из переговорного процесса. Это сделала Россия, начав полномасштабную войну.

"Мы сейчас не выходили из Минска, из него вышел 24 февраля российский лидер сказал это публично, и они начали "военную операцию", хотя мы понимаем, что это война, полномасштабное вторжение. Поэтому они вышли, и больше в такое дипломатическое болото Украина точно не пойдет", - заявил Зеленский.