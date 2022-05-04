"В таке дипломатичне болото Україна точно не піде": Зеленський не погодиться на заморожений конфлікт

Зеленський зазначив, що Мінські домовленості, які існували раніше, були лише на папері. Росія ігнорувала та не дотримувалися їх.

"Ми не підемо на заморожений конфлікт. Я прийшов в президенти, коли був Мінськ-1, Мінськ-2, були відповідні документи, які порушувалися, значить, я можу сказати, що це були не серйозні документи. Були домовленості на папері, це був заморожений конфлікт. Я проти, такого документа у нас точно не буде", - пояснив гарант.

Він додав, що Україна не порушувала Мінські угоди і не виходила з переговорного процесу. Це зробила Росія, почавши повномасштабну війну.

"Ми зараз не виходили з Мінську, з нього вийшов 24 лютого російський лідер, сказав це публічно, і вони почали "військову операцію", хоча ми розуміємо, що це війна, повномасштабне вторгнення. Тому вони вийшли, і більше в таке дипломатичне болото Україна точно не піде", - заявив Зеленський.