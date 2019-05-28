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В Румынии оставили в силе тюремный приговор лидеру руководящей партии

Новости » Общество    28.05.2019 - 01:30
В Румынии оставили в силе тюремный приговор лидеру руководящей партии
Фото: Ливиу Драгне (twitter.com/RFERL)

Лидер Социал-демократической партии Румынии проиграл последнюю апелляцию 

Суд в Румынии оставил в силе приговор о 3,5 годах заключения лидеру правящей Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгне. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Отмечается, что приговор ему вынесли за злоупотребление служебным положением. Политика обвинили в том, что двое представительниц из его партии в течение семи лет получали зарплату из госбюджета. Это происходило в то время, когда Ливиу Драгня работал в уездном совете Телеорман.

Приговор ему был вынесен в 2018 году, однако его защита подавала апелляцию. Это была последняя возможная апелляция на приговор политику, однако она была проиграна.

Напомним, ранее президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о намерении провести в стране 26 мая референдум "по проблемам в области правосудия". Он также обвинил оппозиционную Социал-демократическую партию в "нападках на правосудие", имея в виду ее намерения внести изменения в Уголовный кодекс Румынии.

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