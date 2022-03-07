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"В одно мгновение". Россия готова прекратить войну, если Украина выполнит список условий

Автор: Валерия Полищук

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ готова прекратить военные действия в Украине. Однако для этого, Киев должен выполнить список требований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, Москва требует от Киева прекращения военных действий, изменения конституции для закрепления нейтралитета, признания Крыма российской территорией и признания "ЛНР" и "ДНР" в качестве независимых государств.

"Украина была осведомлена об этих условиях. И им сказали, что все это может быть прекращено в одно мгновение", - заявил Песков.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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ПесковВойна России против Украины