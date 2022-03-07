"За мить". Росія готова припинити війну, якщо Україна виконає список умов

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що РФ готова припинити військові дії в Україні. Однак для цього, Київ повинен виконати список вимог.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зокрема, Москва вимагає від Києва припинення військових дій, зміни Конституції для закріплення нейтралітету, визнання Криму російською територією і визнання "ЛНР" і "ДНР" як незалежних держав.
"Україна була обізнана про ці умови. І їм сказали, що все це може бути припинено в одну мить", - заявив Пєсков.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.