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В. о. мера Чернігова подав у відставку

Фото: Олександр Ломако (facebook com lomako oleksandr)
Автор: Наталія Юрченко

Секретар міськради Чернігова Олександр Ломако подав у відставку. Він виконував обов’язки міського голови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Чернігівської міської ради.

Ломако заявив, що подав заяву про звільнення у суботу, 7 грудня. За його словами, причиною такого рішення став конфлікт з керівниками військових адміністрацій. 

Додамо, що Ломако народився у 1984 році у Чернігівській області. Він  був зареєстрований як приватний підприємець, а також займався телевізійною діяльністю.

У 2015-2020 роках був заступником міського голови Чернігова Владислава Атрошенка. У 2020 році Ломако обрали депутатом міської ради Чернігова. Того ж року його призначили на посаду секретаря Чернігівської міськради.

У лютому 2022 року він балатувався до Верховної Ради на проміжних виборах. Проте голосування так і не відбулося через повномасштабне вторгнення РФ.

У лютому 2023 року Олександра Ломако призначили в. о. мера Чернігова замість Владислава Атрошенка, якого суд відсторонив від посади.
 

Минулого року у Ломако проводили обшуки. Правоохоронці перевіряли, чи він законно виїжджав за кордон у травні 2023 року.

У вересні 2024 року правоохоронці знову прийшли з обшуками до в. о. мера Чернігова. Справа стосувалася незаконного виділення землі під АЗС.

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Чернігів