И. о. мэра Чернигова подал в отставку

Ломако заявил, что подал заявление об увольнении в субботу, 7 декабря. По его словам, причиной такого решения стал конфликт с руководителями военных администраций.

Добавим, что Ломако родился в 1984 году в Черниговской области. Он был зарегистрирован как частный предприниматель, а также занимался телевизионной деятельностью.

В 2015-2020 годах являлся заместителем городского головы Чернигова Владислава Атрошенко. В 2020 году Ломако был избран депутатом городского совета Чернигова. В том же году он был назначен на должность секретаря Черниговского горсовета.

В феврале 2022 года он баллотировался в Верховную Раду на промежуточных выборах. Однако голосование так и не состоялось из-за полномасштабного вторжения РФ.

В феврале 2023 года Александр Ломако был назначен и. о. мэра Чернигова вместо Владислава Атрошенко, которого суд отстранил от должности.