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В.о. генпрокурора Ковальський розповів, чи пропонували йому очолити ОГП

20:05 02.11.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: в.о. генпрокурора Антон Ковальський (khmel.gp.gov.ua )

В.о. генерального прокурора Антон Ковальський заявив, що не отримував пропозицій очолити відомство. Наразі він продовжує суміщати виконання обов'язків із керівництвом прокуратурою Хмельницької області.

Про це Ковальський заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Бабель".

Пропозицію стати виконувачем обов'язків генпрокурора Ковальський отримав особисто від президента Володимира Зеленського.

За його словами, головним завданням було оперативно забезпечити стабільну роботу ОГП, оскільки у відомстві виникла невизначеність щодо того, хто саме має виконувати обов'язки та підписувати офіційні документи.

Ковальський також уточнив, що не зайняв кабінет колишнього генпрокурора Руслана Кравченка, а працює в іншому приміщенні.

Окремим дорученням глави держави було "очистити систему від людей, які недостойно тут працювали".

Справи щодо кол-центрів

В.о. генпрокурора повідомив про призначення комплексного аудиту в департаменті міжнародного співробітництва, де раніше працював Сергій Кропива. За його словами, перевірка виявила близько сотні запитів про міжнародну правову допомогу, які тривалий час "лежали без руху".

"Переважна більшість цих запитів - це справи по кол-центрах. Чехія, Франція, європейські держави - просто ніхто по них нічого не робив", - розповів Ковальський.

Після виявлених порушень керівництво департаменту та його заступників було змінено. До роботи у відомстві також повернули фахівців, які спеціалізуються на міжнародному напрямі.

Скандал із Кравченком

Нагадаємо, восени НАБУ та САП викрили високопосадовця ОГП, який забезпечував прикриття шахрайських кол-центрів. Згодом Руслан Кравченко заявив про відставку з посади генпрокурора.

Його звільнення не відбулося одразу, оскільки відповідне рішення мала ухвалити Верховна Рада. До цього Кравченко встиг підписати підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, а також виїхати за кордон.

Зазначимо, в Офісі генпрокурора завершили службове розслідування щодо обставин виїзду колишнього очільника відомства Руслана Кравченка за межі України. Встановлено, що він порушив закон.

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