Кравченко виїхав за кордон з порушеннями: що з'ясувало службове розслідування

Офіс генпрокурора завершив службове розслідування та з'ясував обставини виїзду за кордон колишнього очільника відомства Руслана Кравченка. Він порушив закон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в.о. генпрокурора Антона Ковальського під час зустрічі з журналістами, передає "Укрінформ".

Кравченко сам підписав відрядження за кордон

Ковальський заявив, що було встановлене порушення, яке зробив Кравченко. Він підписав наказ, який сам зробив, і безпідставно використав запрошення до іноземної держави для виїзду за кордон.

"Службове розслідування встановило порушення відомчих інструкцій. По суті, він вчинив дисциплінарний проступок, за який його необхідно було звільнити, але у мене не було бажання чекати висновків Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів", - каже чиновник.

За його словами, він звільнив Кравченка, коли від нього надійшла відповідна заява.

Також стало відомо, що Кравченко:

не використав службове авто для виїзду за кордон,

заздалегідь написав заяву про відмову від державної охорони.

Деталі справи виїзду Кравченка

За даними в. о. генпрокурора, 4 вересня ексочільник відомства запросив до себе начальницю Управління державної охорони Офісу генпрокурора і попросив у неї печатку ОГП, яку вона зберігала. Печатку Кравченко залишив собі на вихідні.

5 та 6 вересня він перебував на робочому місці. Службове розслідування з'ясувало, що Кравченко написав і надрукував наказ про своє відрядження сам. Потім він підписав його і завірив печаткою ОГП. Також він використав запит на прийняття участі у засіданні ПАРЄ.

7 вересня співробітники знайшли у кабінеті Кравченка гербову печатку ОГП і конверт, у якому був наказ про його відрядження. Кадровий департамент зареєстрував цей наказ, бо ще не було відомо, що чиновник не повернеться до України.

Кримінальне провадження буде?

Щодо підстав для порушення відносно Руслана Кравченка кримінального провадження у справі "Карфаген" про "дахування" діяльності колцентрів, Ковальський відповів наступне:

"НАБУ і САП розслідують цю справу, і якщо будуть встановлені факти порушення Кравченком законодавства, то йому буде оголошена підозра", - уточнив він.