И.о. генпрокурора Ковальский рассказал, предлагали ли ему возглавить ОГП

И.о. генерального прокурора Антон Ковальский заявил, что не получал предложений возглавить ведомство. Пока он продолжает совмещать исполнение обязанностей с руководством прокуратурой Хмельницкой области.
Об этом Ковальский заявил во время общения с журналистами, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Бабель".
Предложение стать исполняющим обязанности генпрокурора Ковальский получил лично от президента Владимира Зеленского.
По его словам, главной задачей было оперативно обеспечить стабильную работу ОГП, поскольку в ведомстве возникла неопределенность того, кто именно должен выполнять обязанности и подписывать официальные документы.
Ковальский также уточнил, что не занял кабинет бывшего генпрокурора Руслана Кравченко, а работает в другом помещении.
Отдельным поручением главы государства было "очистить систему от людей, недостойно работавших здесь".
И.о. генпрокурора сообщил о назначении комплексного аудита в департаменте международного сотрудничества, где работал Сергей Кропива. По его словам, проверка выявила около сотни запросов о международной правовой помощи, длительное время "лежавших без движения".
"Подавляющее большинство этих запросов - это дела по колл-центрам. Чехия, Франция, европейские государства - просто никто по ним ничего не делал", - рассказал Ковальский.
После выявленных нарушений руководство департамента и его заместителей было изменено. К работе в ведомстве также были возвращены специалисты, специализирующиеся на международном направлении.
Напомним, осенью НАБУ и САП разоблачили высокопоставленного чиновника ОГП, который обеспечивал прикрытие мошеннических колл-центров. Впоследствии Руслан Кравченко заявил об отставке с должности генпрокурора.
Его увольнение не произошло сразу, поскольку соответствующее решение должна была принять Верховная Рада. До этого Кравченко успел подписать подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу, а также выехать за границу.
Отметим, в Офисе генпрокурора завершили служебное расследование обстоятельств выезда бывшего главы ведомства Руслана Кравченко за пределы Украины. Установлено, что он нарушил закон.