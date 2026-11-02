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И.о. генпрокурора Ковальский рассказал, предлагали ли ему возглавить ОГП

20:05 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: и.о. генпрокурора Антон Ковальский (khmel.gp.gov.ua)

И.о. генерального прокурора Антон Ковальский заявил, что не получал предложений возглавить ведомство. Пока он продолжает совмещать исполнение обязанностей с руководством прокуратурой Хмельницкой области.

Об этом Ковальский заявил во время общения с журналистами, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Бабель".

Предложение стать исполняющим обязанности генпрокурора Ковальский получил лично от президента Владимира Зеленского.

По его словам, главной задачей было оперативно обеспечить стабильную работу ОГП, поскольку в ведомстве возникла неопределенность того, кто именно должен выполнять обязанности и подписывать официальные документы.

Ковальский также уточнил, что не занял кабинет бывшего генпрокурора Руслана Кравченко, а работает в другом помещении.

Отдельным поручением главы государства было "очистить систему от людей, недостойно работавших здесь".

Дела по колл-центрам

И.о. генпрокурора сообщил о назначении комплексного аудита в департаменте международного сотрудничества, где работал Сергей Кропива. По его словам, проверка выявила около сотни запросов о международной правовой помощи, длительное время "лежавших без движения".

"Подавляющее большинство этих запросов - это дела по колл-центрам. Чехия, Франция, европейские государства - просто никто по ним ничего не делал", - рассказал Ковальский.

После выявленных нарушений руководство департамента и его заместителей было изменено. К работе в ведомстве также были возвращены специалисты, специализирующиеся на международном направлении.

Скандал с Кравченко

Напомним, осенью НАБУ и САП разоблачили высокопоставленного чиновника ОГП, который обеспечивал прикрытие мошеннических колл-центров. Впоследствии Руслан Кравченко заявил об отставке с должности генпрокурора.

Его увольнение не произошло сразу, поскольку соответствующее решение должна была принять Верховная Рада. До этого Кравченко успел подписать подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу, а также выехать за границу.

Отметим, в Офисе генпрокурора завершили служебное расследование обстоятельств выезда бывшего главы ведомства Руслана Кравченко за пределы Украины. Установлено, что он нарушил закон.

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