"В новом формате": Сурков вновь будет курировать тему оккупированного Донбасса

Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков вновь будет курировать тему Украины и оккупированного Донбасса. Это будет происходить в новом формате при сотрудничестве с партией "Единая Россия".

Деятельность Суркова будет проходить в рамках договора о сотрудничестве с "Единой Россией" по ее продвижению в избирательной кампании в Государственную думу по Южному федеральному округу, в том числе по оккупированным частям Луганской и Донецкой областей.

Взамен этого, Сурков якобы получил гарантии и квоту избрания в депутаты Государственную думу по Южному Федеральному округу.

"Украине необходимо готовиться к повышению уровня гибридно-агрессивных действий со стороны РФ и НВФ "ЛДНР". Сурков продвигает идею разрушения Украины и возобновления проекта "Новороссия" в новом формате, но уже через развитие регионального сепаратизма и вовлечению украинцев, проживающих в ОРДЛО, в политическую жизнь России. А также через инициативы паспортизации населения на территории Украины, подконтрольной Киеву", - сообщил Лисянский.