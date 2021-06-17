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"В новом формате": Сурков вновь будет курировать тему оккупированного Донбасса

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Четверг 17 июня 2021 13:35
"В новом формате": Сурков вновь будет курировать тему оккупированного Донбасса Фото: бывший советник Путина Владислав Сурков (Government.ru)
Автор: РБК-Украина

Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков вновь будет курировать тему Украины и оккупированного Донбасса. Это будет происходить в новом формате при сотрудничестве с партией "Единая Россия".

Об этом сообщил правозащитник Павел Лисянский в комментарии "Цензор.НЕТ".

Деятельность Суркова будет проходить в рамках договора о сотрудничестве с "Единой Россией" по ее продвижению в избирательной кампании в Государственную думу по Южному федеральному округу, в том числе по оккупированным частям Луганской и Донецкой областей.

Взамен этого, Сурков якобы получил гарантии и квоту избрания в депутаты Государственную думу по Южному Федеральному округу.

"Украине необходимо готовиться к повышению уровня гибридно-агрессивных действий со стороны РФ и НВФ "ЛДНР". Сурков продвигает идею разрушения Украины и возобновления проекта "Новороссия" в новом формате, но уже через развитие регионального сепаратизма и вовлечению украинцев, проживающих в ОРДЛО, в политическую жизнь России. А также через инициативы паспортизации населения на территории Украины, подконтрольной Киеву", - сообщил Лисянский.

Ранее Путин уволил Владислава Суркова с должности своего помощника.

Российские СМИ сообщали, что Сурков решил уйти с государственной службы из-за "смены курса Кремля в украинском направлении".

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