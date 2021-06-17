ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"У новому форматі": Сурков знову буде курирувати тему окупованого Донбасу

Новость на русском →
Четвер 17 червня 2021 13:35
"У новому форматі": Сурков знову буде курирувати тему окупованого Донбасу Фото: колишній радник Путіна Владислав Сурков (Government.ru)
Автор: РБК-Україна

Екс-помічник президента РФ Владислав Сурков знову буде курирувати тему України і окупованого Донбасу. Це відбуватиметься в новому форматі при співпраці з партією "Єдина Росія".

Про це повідомив правозахисник Павло Лисянський в коментарі "Цензор.НЕТ".

Діяльність Суркова буде проходити в рамках договору про співпрацю з "Єдиною Росією" по її просуванню у виборчій кампанії в Державну думу по Південному федеральному округу, в тому числі по окупованих частинах Луганської та Донецької областей.

Замість цього, Сурков нібито отримав гарантії і квоту обрання в депутати Державну думу по Південному Федеральному округу.

"Україні необхідно готуватися до підвищення рівня гібридно-агресивних дій з боку РФ і НЗФ "ЛДНР". Сурков просуває ідею руйнування України і відновлення проекту "Новоросія" в новому форматі, але вже через розвиток регіонального сепаратизму і залученню українців, які проживають в ОРДЛО, в політичне життя Росії. А також через ініціативи паспортизації населення на території України, підконтрольній Києву", - повідомив Лисянський.

Раніше Путін звільнив Владислава Суркова з посади свого помічника.

Російські ЗМІ повідомляли, що Сурков вирішив піти з державної служби через "зміну курсу Кремля в українському напрямку".

Читайте РБК-Україна в Google News
Владислав Сурков
NEWS
Третій день в Україні більше 1 тисячі нових випадків коронавірусу
Третій день в Україні більше 1 тисячі нових випадків коронавірусу
DAILY
Випробувальний термін. Чим закінчився саміт Путіна та Байдена у Женеві
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Випробувальний термін. Чим закінчився саміт Путіна та Байдена у Женеві