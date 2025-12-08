"В нас немає іншого вибору": Сирський зробив заяву через наступ ворога

"Ворог продовжує наступ, тому в нас немає іншого вибору, як посилювати обороноздатність та зміцнювати своє військо, щоб надалі відбивати повномасштабну російську агресію", - зазначив він.

За його словами, головний акцент має бути на людях, а не техніці.

"Ключова точка докладання наших зусиль - не залізо, а люди. Мобілізація, рекрутинг, нові контракти - і відтак якісна підготовка", - наголосив Сирський.

Він додав, що підготовка персоналу повинна постійно вдосконалюватися, про що йшлося на щомісячній нараді щодо підвищення її якості.

Головнокомандувач зазначив, що строк базової загальновійськової підготовки вже збільшено до 51 дня, а також існує фахова підготовка та адаптаційний період у підрозділах.

За його словами, необхідно вдосконалювати цей процес, піднімати рівень інструкторів і модернізувати навчальні центри, "аби на виході мати справді боєздатного воїна".

Під час наради він заслухав доповіді щодо підвищення якості підготовки, розвитку БЗВП у бойових бригадах, посилення безпеки у навчальних центрах, роботи інструкторів та адаптації новачків.

Окремо Сирський підкреслив важливість програми адаптації військовослужбовців на початку проходження БЗВП, оскільки саме в цей період фіксується значна частина СЗЧ.

За словами головкома ЗСУ, аудит навчальних центрів дав повний зріз якості підготовки за всіма предметами та дозволив визначити лідерів.

Сирський також повідомив, що навчання поступово відсувають від лінії фронту, а армійські корпуси закріплюють за полігонами в центрі й на заході країни.

Водночас він звернув увагу на критичну потребу прискорити будівництво й облаштування укриттів у навчальних центрах.

"На деяких об’єктах стан забезпечення безпеки - незадовільний! Легковажити безпекою наших військовослужбовців не маємо права", - заявив головнокомандувач та доручив невідкладно вирішити проблемні питання.