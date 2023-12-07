В KSG Agro розповіли, як змінити бізнес-модель, щоб зростати під час війни

Крім того, за його словами, компанія отримала $1,336 млн чистого прибутку - у 14 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення.

"Ми не мали змоги все передбачити, але ми розуміли як змінюватися, як у кризових умовах трансформувати бізнес-модель, управлінську та кадрову політику. Головний урок, який ми винесли, це необхідність постійної і якісної комунікації зі всіма стейкхолдерами - клієнтами, робітниками, постачальниками, фінансовими партнерами, місцевим самоуправлінням, військовими адміністраціями тощо. На жаль, ти ніяк не можеш зупинити війну, не можеш вплинути на форс-мажорні події. Але контролювати комунікацію і зробити її ефективною ти у змозі за будь-яких умов", - говорить Касьянов.

Трансформувавши бізнес-стратегію, компанія оптимізувала використання земельного банку, збільшуючи посівні площі під кормову базу, для власного виробництва рецептурних кормів.

Ще до початку війни KSG Agro утримувала на тваринницькому комплексі в селі Нива Трудова, що у Дніпропетровській області, одночасно 65 000 тварин. Компанія входить до ТОП-5 українських виробників свинини, тому з початком війни ставку було зроблено саме на свинарство.

Щоб відновити втрачене поголів'я у прифронтових регіонах, компанія змінила бізнес-модель та почала активно співпрацювати у цьому напрямку з військовими адміністраціями прифронтових областей. Задовольняючи традиційно високий в українців попит на свинину, у 2023 році KSG Agro почала активно просувати новий тренд - виробництво товарних поросят для подальшого дорощування.

Разом з тим холдинг перейшов до "мережевої" моделі, зменшуючи поголів'я на Ниві Трудової та одночасно збільшуючи його на інших виробничих локаціях. Першою такою локацією став комплекс у селі Новорайському Херсонської області.

Вибір локації був не випадковий, він дозволив KSG Agro перейти від виробництва та постачання свинини до системних інвестицій, у тому числі й соціальних. Сьогодні свинокомплекс, є чи не єдиним у деокупованій Херсонській та сусідній із нею Миколаївській областях. Зараз створено вже 95 нових робочих місць.

Згодом холдинг почав розвивати "мережу" шляхом партнерства з іншими фермерами, яким KSG Agro надає якісних поросят канадської генетики, яка перевершує європейські аналоги за приплодом, масою опоросу та якістю м'яса, корма власного виробництва та повний консалтинговий супровід.

Своєю чергою фермери забезпечують вигодівлю та ветеринарний догляд. Пілотним проєктом нової бізнес-моделі стартував у Хмельницькій області. Тут одночасно дорощуватимуть до 115 кг близько 8 тисяч 25-кілограмових поросят.

Нагадаємо, за результатами першого півріччя 2023 року рейтингове агентство "Експерт-Рейтинг" на основі аналізу консолідованої звітності оновило кредитний рейтинг агрохолдингу за національною шкалою на рівні uaA+ або ВВ за міжнародною шкалою

У листопаді KSG Agro завершила приватне розміщення облігацій двох компаній, що входять до агрохолдингу, на суму $2,92 млн та 110 млн грн. Андеррайтером став ТАСкомбанк, який також цього року значно покращив кредитні умови для KSG Agro.