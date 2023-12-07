В KSG Agro рассказали, как изменить бизнес-модель, чтобы расти во время войны

Кроме того, по его словам, компания получила $1,336 млн чистой прибыли - в 14 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда началось полномасштабное вторжение.

"Мы не имели возможности все предвидеть, но мы понимали, как меняться, как в кризисных условиях трансформировать бизнес-модель, управленческую и кадровую политику. Главный урок, который мы вынесли, это необходимость постоянной и качественной коммуникации со всеми стейкхолдерами - клиентами, рабочими, поставщиками, финансовыми партнерами, местным самоуправлением, военными администрациями и т.д. К сожалению, ты никак не можешь остановить войну, не можешь повлиять на форс-мажорные события. Но контролировать коммуникацию и сделать ее эффективной ты в состоянии при любых условиях", - говорит Касьянов.

Трансформировав бизнес-стратегию, компания оптимизировала использование земельного банка, увеличивая посевные площади под кормовую базу для собственного производства рецептурных кормов.

Еще до начала войны KSG Agro содержала на животноводческом комплексе в селе Нива Трудовая в Днепропетровской области одновременно 65 000 животных. Компания входит в ТОП-5 украинских производителей свинины, поэтому с началом войны ставка была сделана именно на свиноводство.

Чтобы восстановить утраченное поголовье в прифронтовых регионах, компания сменила бизнес-модель и начала активно сотрудничать в этом направлении с военными администрациями прифронтовых областей. Удовлетворяя традиционно высокий у украинцев спрос на свинину, в 2023 году KSG Agro начала активно продвигать новый тренд - производство товарных поросят для дальнейшего доращивания.

Вместе с тем, холдинг перешел к "сетевой" модели, уменьшая поголовье на Ниве Трудовой и одновременно увеличивая его на других производственных локациях. Первой такой локацией стал комплекс в селе Новорайском Херсонской области.

Выбор локации был не случаен, он позволил KSG Agro перейти от производства и поставок свинины в системные инвестиции, в том числе и социальные. Сегодня свинокомплекс, едва ли не единственный в деоккупированной Херсонской и соседней с ней Николаевской областях. В настоящее время создано уже 95 новых рабочих мест.

Впоследствии холдинг начал развивать "сеть" путем партнерства с другими фермерами, которым KSG Agro предоставляет качественных поросят канадской генетики, превосходящей европейские аналоги по приплоду, массе опороса и качеству мяса, корму собственного производства и полному консалтинговому сопровождению.

В свою очередь фермеры обеспечивают выкормку и ветеринарный уход. Пилотный проект новой бизнес-модели стартовал в Хмельницкой области. Здесь будут одновременно доращивать до 115 кг около 8 тысяч 25-килограммовых поросят.

Напомним, по результатам первого полугодия 2023 года рейтинговое агентство "Эксперт-Рейтинг" на основе анализа консолидированной отчетности обновило кредитный рейтинг агрохолдинга по национальной шкале на уровне uaA+ или ВР по международной шкале.

В ноябре KSG Agro завершила частное размещение облигаций двух компаний, входящих в агрохолдинг, на сумму $2,92 млн и 110 млн грн. Андеррайтером стал ТАСкомбанк, также в этом году значительно улучшивший кредитные условия для KSG Agro.