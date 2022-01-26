"В Кремле понимают силу, можем ее продемонстрировать". Эстония призывает Европу поддержать Украину

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Украина нуждается в поддержке. По ее словам, страны Европы должны ее предоставить, продемонстрировав Кремлю силу.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Delfi.
По ее словам, сейчас важно поддержать украинцев и показать, что "Украина не одинока".
"Россия испытывает на прочность единство наших демократий, Европейского Союза и НАТО. Сегодняшняя деятельность России не только определяет будущее Украины, а, по сути, требует исключения стран Балтии из НАТО. В Кремле понимают силу, и мы можем ее продемонстрировать, если будем единодушны как союзники, тверды в своих принципах и непоколебимо будем отстаивать свои ценности", - заявила премьер-министр Каллас.
Напомним, недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов развернуть флот разведывательных дронов на восточном фланге.
При этом американский президент Джо Байден подчеркнул, что США и Германия едины по вопросу защиты восточного фланга НАТО от агрессии России и Вашингтон продолжит оказывать поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.