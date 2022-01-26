UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"В Кремле понимают силу, можем ее продемонстрировать". Эстония призывает Европу поддержать Украину

Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Украина нуждается в поддержке. По ее словам, страны Европы должны ее предоставить, продемонстрировав Кремлю силу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Delfi.

По ее словам, сейчас важно поддержать украинцев и показать, что "Украина не одинока".

"Россия испытывает на прочность единство наших демократий, Европейского Союза и НАТО. Сегодняшняя деятельность России не только определяет будущее Украины, а, по сути, требует исключения стран Балтии из НАТО. В Кремле понимают силу, и мы можем ее продемонстрировать, если будем единодушны как союзники, тверды в своих принципах и непоколебимо будем отстаивать свои ценности", - заявила премьер-министр Каллас.

Напомним, недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов развернуть флот разведывательных дронов на восточном фланге.

При этом американский президент Джо Байден подчеркнул, что США и Германия едины по вопросу защиты восточного фланга НАТО от агрессии России и Вашингтон продолжит оказывать поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭстонияУкраинаЕвропа