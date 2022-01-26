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"В Кремлі розуміють силу, можемо її продемонструвати". Естонія закликає Європу підтримати Україну

Автор: Анастасія Рокитна

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що Україна потребує підтримки. За її словами, країни Європи мають її надати, продемонструвавши Кремлю силу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Delfi.

За її словами, зараз важливо підтримати українців та показати, що "Україна не самотня".

"Росія відчуває на міцність єдність наших демократій, Європейського Союзу та НАТО. Сьогоднішня діяльність Росії не лише визначає майбутнє України, а, по суті, вимагає виключення країн Балтії з НАТО. У Кремлі розуміють силу, і ми можемо її продемонструвати, якщо будемо одностайні як союзники, тверді у своїх принципах і непохитно відстоюватимемо свої цінності", - заявила прем'єр-міністр Каллас.

Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс готовий розгорнути флот розвідувальних дронів на східному фланзі.

При цьому американський президент Джо Байден наголосив, що США і Німеччина єдині з питання захисту східного флангу НАТО від агресії Росії і Вашингтон продовжить надавати підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

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