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В Ізраїлі понад 100 тисяч людей вийшли на протести через судову реформу

Фото: понад 100 тисяч людей вийшли на мітинги в Ізраїлі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Тель-Авіві відбувся масштабний антиурядовий протест через план прем’єр-міністра Біньямін Нетаньяху щодо реформування системи правосуддя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Time of Israel.

За попередніми оцінками, на вулиці столиці вийшли близько 180 тисяч людей. Організатори мітингу пообіцяли ще більше посилити свою опозицію до влади, якщо уряд не перегляне свої плани щодо судової реформи.

Очікується, що наступного тижня парламент проведе перше з трьох голосувань щодо першого нового законопроекту, який обмежить право Верховного суду виносити вироки проти рішень уряду, міністрів і обраних посадових осіб.

Масові протести через судову реформу в Ізраїлі

Загальнонаціональні акції протесту в Ізраїлі почалися в січні, коли влада оголосила про план перегляду судової системи. Зазначається, що закон про реформу скасовує деякі повноваження Верховного суду та включає в себе передачу більшості суддівських призначень під контроль уряду. На протести проти цього виходять сотні тисяч людей.

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