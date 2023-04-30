В Ізраїлі посилюються протести проти судової реформи перед новою сесією парламенту

В суботу, 29 квітня, в столиці Ізраїлю Тель-Авіві пройшов черговий протест проти судової реформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

Видання зазначає, що в понеділок парламент має провести відкрите засідання, тож мітинги як противників, так і сторонників реформи, посилюються. Наразі невідомо скільки точно вийшло людей на вчорашню акцію.

Раніше ми писали, що сотні тисяч ізраїльтян протестують проти ухвалення судової реформи в країні.

Після прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під тиском масових протестів відклав ухвалення закону про судову реформу до літа.

А нещодавно відбулась масова акція на підтримку реформи. Нетаньяху сказав, що вона "дуже зігріла йому серце".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.