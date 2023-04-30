ua ru
Нд, 30 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Ізраїлі посилюються протести проти судової реформи перед новою сесією парламенту

Новость на русском →
Неділя 30 квітня 2023 05:47
В Ізраїлі посилюються протести проти судової реформи перед новою сесією парламенту Фото: в в Ізраїлі посилюються протести на фоні нової сесії парламенту (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В суботу, 29 квітня, в столиці Ізраїлю Тель-Авіві пройшов черговий протест проти судової реформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Видання зазначає, що в понеділок парламент має провести відкрите засідання, тож мітинги як противників, так і сторонників реформи, посилюються. Наразі невідомо скільки точно вийшло людей на вчорашню акцію.

Раніше ми писали, що сотні тисяч ізраїльтян протестують проти ухвалення судової реформи в країні.

Після прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під тиском масових протестів відклав ухвалення закону про судову реформу до літа.

А нещодавно відбулась масова акція на підтримку реформи. Нетаньяху сказав, що вона "дуже зігріла йому серце".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль
NEWS
Втрати Росії перевищили 190 тисяч військових: нові дані Генштабу
Втрати Росії перевищили 190 тисяч військових: нові дані Генштабу
DAILY
Уроки в еміграції. Як школярі з України звикають до ЄС і що буде з їхньою освітою
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки в еміграції. Як школярі з України звикають до ЄС і що буде з їхньою освітою