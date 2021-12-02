"В Грузии уже рвануло": Лавров разразился угрозами из-за обещаний членства Украины в НАТО

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил с угрозами в связи с обещаниями вступления Украины в НАТО. По его словам, это является миной, которая уже "рванула" в 2008 году в Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на 28-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ

"Решение бухарестского саммита НАТО апреля 2008 года о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО, - мина в самое основание конструкции европейской безопасности. Один раз в августе 2008 года уже "рвануло", когда пребывавший в эйфории от НАТО-перспективы Михаил Саакашвили решился на авантюру, которая обернулась тяжелейшими последствиями для самой Грузии и подвела ситуацию в области безопасности в Европе к опасной черте", - отметил Лавров.

Он также заявил, что тезисы об отсутствии права у России высказывать другим странам позицию о недопустимости расширения НАТО, является "игрой с огнем".

"Хочу, чтобы было предельно понятно: превращение наших стран-соседей в плацдарм противостояния с Россией, развертывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для нашей безопасности районов категорически неприемлемо", - добавил Лавров.

Отметим, глава МИД России имел в виду российско-грузинскую войну в августе 2008 года, когда на фоне обоюдных обвинений в провокациях Россия ввела регулярные войска в Южную Осетию и вторглась на грузинскую территорию. В ответ на обстрелы грузинских сел войска Тбилиси заняли большую часть Цхинвали, после чего Россия ввела танковые бригады и начала применять военную авиацию.

В течение пяти дней грузинской армии было нанесено военное поражение. Острая фаза конфликта закончилась мирным соглашением и тем, что Россия признала Южную Осетию и Абхазию "независимыми государствами".