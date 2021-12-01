Россия не может помешать Украине сблизиться с НАТО, - Кулеба

Российская Федерация не может помешать Украине сблизиться с НАТО. И не имеет права голоса в этом вопросе.

Об этом на пресс-конференции в Риге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

"Россия не может помешать Украине сблизиться с НАТО и не вправе выражаться в соответствующих дискуссиях. Любое российское предложение обсудить с НАТО или США, или другими странами любые так называемые гарантии того, что альянс не расширится на Восток, нелегитимны", - заявил он.