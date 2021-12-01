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Россия не может помешать Украине сблизиться с НАТО, - Кулеба

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Рига, Среда 01 декабря 2021 16:58
Россия не может помешать Украине сблизиться с НАТО, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российская Федерация не может помешать Украине сблизиться с НАТО. И не имеет права голоса в этом вопросе.

Об этом на пресс-конференции в Риге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

"Россия не может помешать Украине сблизиться с НАТО и не вправе выражаться в соответствующих дискуссиях. Любое российское предложение обсудить с НАТО или США, или другими странами любые так называемые гарантии того, что альянс не расширится на Восток, нелегитимны", - заявил он.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путину предложил начать переговоры о юридических гарантиях не расширения НАТО на восток.

Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет способствовать созданию военных возможностей Украины.

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НАТО Российская Федерация Дмитрий Кулеба
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