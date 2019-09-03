У Держприкордонслужбі заявили про зменшення контрабанди зброї в Білорусь

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

За 2019 рік на кордоні зафіксували 40 одиниць зброї

Державна прикордонна служба України заявляє, що кількість спроб незаконного переміщення зброї на українсько-білоруському кордоні за рік зменшилася на 40%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ведомства.

Повідомляється, що на українсько-білоруському кордоні прикордонники не фіксують збільшення кількості спроб незаконного переміщення зброї.

"Всього з початку 2019 на кордоні з Республікою Білорусь прикордонники виявили майже 40 одиниць зброї, що на 40% менше ніж за аналогічний період минулого року. При цьому 20 одиниць виявленого зброї намагалися провезти саме в Україну", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що серед виявленого тільки 1 одиниця вогнепальної зброї, решта - мисливська, газова, пневматична, холодна і електрошокова зброя.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко закрив україно-білоруський кордон нібито через спроби незаконнго переміщення зброї в Білорусь. За його словами, кордон з Україною закрили сильніше, ніж з Північноатлантичним блоком.

Раніше також повідомлялося, що Білорусь і ЄС восени можуть підписати договір про спрощення візового режиму. Якщо цього не відбудеться, шенгенська віза для білорусів подорожчає до 80 євро.