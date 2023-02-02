В GNT Group заявили, що відвантаження зернових з терміналу в Одеському порту здійснюється безперебійно

Відвантаження зернових в Одеському морському торговому порту з терміналу GNT Group йде під контролем компанії та забезпечує безперебійну роботу "зернового коридору".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю власників GNT Group Володимира Науменка та Сергія Грозу "Бізнес Цензору".

"Спроба заблокувати роботу зернового терміналу в порту справді створює загрозу роботі "зернового коридору" та, відповідно, виконанню Україною взятих на себе зобов'язань щодо забезпечення світової продовольчої безпеки. Тому насамперед акцентую на тому, що GNT Group і ми, як власники, готові погашати кредит будь-яким цивілізованим способом і перед ACP, і перед другим кредитором - Innovatus Capital Partners (Innovatus)", - заявив Науменко.

Бізнесмени також нагадали, що кредит в $75 млн в ACP був отриманий у 2019 році під заставу корпоративних прав компанії, вартість яких в рази перевищувала цей кредит. А в Innovatus - у 2021 році на $20 млн під заставу подвійного покриття зерном та корпоративними правами.

Через війну з Росією їх погашення було ускладнено. Але з початком роботи "зернового коридору"з’явились можливості розрахунків по кредитам. За словами Науменка, GNT Group пропонувала кредиторам два варіанти погашення боргу.

"По-перше, шляхом поточної комерційної діяльності. У грудні 2022 року ми запропонували виплачувати кредиторам частину нашого щомісячного прибутку. По-друге, паралельно ми запропонували спільно та прозоро шукати інвестора чи покупця для нашого бізнесу чи його частини", - розповів бізнесмен.

Проте у кінці грудня кредитори, у розпал роботи "зернового коридору", несподівано розпочали примусове стягнення боргів.

"Іншими словами, ще в першій половині грудня ми говорили про реструктуризацію боргових зобов'язань, щоб не втратити робочий капітал GNT Group, що призвело б до зниження показників її діяльності (про що є наше листування з паном Паттоном (регіональний керівник АСР Джон Паттон, - ред.). А наприкінці грудня кредитори за всіма ознаками розпочали рейдерське захоплення компанії", - додав Гроза.

Нагадаємо, раніше в GNT Group заявили, що для недопущення блокування роботи зернового терміналу компанія оскаржує в судах наявні на сьогодні незаконні рішення реєстраторів та судів, які ініційовані ACP. Власники групи вважають, що кредитори намагаються знецінити бізнес з наступним непрозорим перепродажем активів компанії зацікавленій третій стороні.

У січні 2023 року стало відомо, що "Кернел" підписав угоду з кредиторами про звільнення від погашення до 30 червня 2023 року двох траншів гарантованих кредитів по $300 млн кожен.

У грудні 2022 року УЗ успішно завершила процедуру голосування холдерів за реструктуризацію виплат по двох випусках євроблігацій на загальну суму USD 895 млн.

За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова, відтермінування виплат по єврооблігаціям дозволить УЗ знизити навантаження на ліквідність компанії в умовах сьогодення та сприятиме стабільній роботі та безперервним залізничним перевезенням вантажів і пасажирів в умовах воєнного та післявоєнного часу.