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В GNT Group заявили, что отгрузка зерновых из терминала в Одесском порту осуществляется бесперебойно

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Четверг 02 февраля 2023 17:39
В GNT Group заявили, что отгрузка зерновых из терминала в Одесском порту осуществляется бесперебойно Фото: в GNT Group заявили, что отгрузка зерновых из терминала в Одесском порту осуществляется бесперебойно (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Отгрузка зерновых в Одесском морском торговом порту из терминала GNT Group идет под контролем компании и обеспечивает бесперебойную работу "зернового коридора".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью владельцев GNT Group Владимира Науменко и Сергея Гроза "Бизнес Цензору".

"Попытка заблокировать работу зернового терминала в порту действительно создает угрозу работе "зернового коридора" и, соответственно, выполнению Украиной взятых на себя обязательств по обеспечению мировой продовольственной безопасности. Поэтому, прежде всего, акцентирую на том, что GNT Group и мы, как владельцы, готовы погашать кредит любым цивилизованным способом и перед ACP, и перед вторым кредитором - Innovatus Capital Partners (Innovatus)", - заявил Науменко.

Бизнесмены также напомнили, что кредит в 75 млн долларов в ACP был получен в 2019 году под залог корпоративных прав компании, стоимость которых в разы превышала этот кредит. А в Innovatus - в 2021 году на $20 млн под залог двойного покрытия зерном и корпоративными правами.

Из-за войны с Россией их погашение было затруднено. Но с началом работы "зернового коридора" появились возможности расчетов по кредитам. По словам Науменко, GNT Group предлагала кредиторам два варианта погашения долга.

"Во-первых, путем текущей коммерческой деятельности. В декабре 2022 года мы предложили выплачивать кредиторам часть нашей ежемесячной прибыли. Во-вторых, параллельно мы предложили совместно и прозрачно искать инвестора или покупателя для нашего бизнеса или его части", - рассказал бизнесмен.

Однако в конце декабря кредиторы, в разгар работы "зернового коридора", неожиданно приступили к принудительному взысканию долгов.

"Другими словами, еще в первой половине декабря мы говорили о реструктуризации долговых обязательств, чтобы не потерять рабочий капитал GNT Group, что привело бы к снижению показателей ее деятельности (о чем есть наша переписка с господином Паттоном (региональный руководитель АСР Джон Паттон, - ред.) . А в конце декабря кредиторы по всем признакам начали рейдерский захват компании", - добавил Гроза.

Напомним, ранее в GNT Group заявили, что для недопущение блокирования работы зернового терминала компания обжалует в судах имеющиеся на сегодня незаконные решения регистраторов и судов, инициированных ACP. Владельцы группы считают, что кредиторы пытаются обесценить бизнес с последующей непрозрачной перепродажей активов компании заинтересованной третьей стороне.

В январе 2023 стало известно, что "Кернел" подписал соглашение с кредиторами об освобождении от погашения до 30 июня 2023 года двух траншей гарантированных кредитов по $300 млн каждый.

В декабре 2022 года УЗ успешно завершила процедуру голосования холдеров за реструктуризацию выплат по двум выпускам евроблигаций на общую сумму 895 млн USD.

По словам министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова, отсрочка выплат по еврооблигациям позволит УЗ снизить нагрузку на ликвидность компании в условиях сегодняшнего дня и будет способствовать стабильной работе и непрерывной железнодорожной перевозке грузов и пассажиров в условиях военного и послевоенного времени.

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