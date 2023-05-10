У В'єтнамі хочуть ввести обов'язкову ідентифікацію акаунтів у соцмережах

У В'єтнамі хочуть запровадити обов'язкову ідентифікацію облікових записів у соціальних мережах.

Про це заявив заступник міністра інформації та зв'язку В'єтнаму Нгуєн Тхань Лам, пише РБК-Україна з посиланням на The Voice of Vietnam .

Заступник міністра інформації та зв'язку Нгуєн Тхань Лам заявив, що майбутні правила вимагатимуть від власників облікових записів у соціальних мережах підтвердити свою особистість.

Так, у рядова постанова буде вимагатиме ідентифікувати себе, незалежно від того, чи використовують люди іноземні платформи, такі як Facebook, Tiktok, Youtube, або національні.

При цьому а нонімні облікові записи оскаржуватимуться, блокуватимуться та розглядатимуться на різних рівнях.

Зазначається, що закон допоможе виявляти зловмисників.

Нагадаємо, у Євросоюзі посилять нагляд за низкою онлайн-платформ.

РБК-Україна також повідомляло, що існує загроза того, що РФ може націлитись на підводні інтернет-кабелі.

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