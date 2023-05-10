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У В'єтнамі хочуть ввести обов'язкову ідентифікацію акаунтів у соцмережах

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В'єтнам, Середа 10 травня 2023 15:08
У В'єтнамі хочуть ввести обов'язкову ідентифікацію акаунтів у соцмережах Фото: у В'єтнамі хочуть ввести обов'язкову ідентифікацію акаунтів у соцмережах (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У В'єтнамі хочуть запровадити обов'язкову ідентифікацію облікових записів у соціальних мережах.

Про це заявив заступник міністра інформації та зв'язку В'єтнаму Нгуєн Тхань Лам, пише РБК-Україна з посиланням на The Voice of Vietnam.

Заступник міністра інформації та зв'язку Нгуєн Тхань Лам заявив, що майбутні правила вимагатимуть від власників облікових записів у соціальних мережах підтвердити свою особистість.

Так, урядова постанова буде вимагатиме ідентифікувати себе, незалежно від того, чи використовують люди іноземні платформи, такі як Facebook, Tiktok, Youtube, або національні.

При цьому анонімні облікові записи оскаржуватимуться, блокуватимуться та розглядатимуться на різних рівнях.

Зазначається, що закон допоможе виявляти зловмисників.

Нагадаємо, у Євросоюзі посилять нагляд за низкою онлайн-платформ.

РБК-Україна також повідомляло, що існує загроза того, що РФ може націлитись на підводні інтернет-кабелі.

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