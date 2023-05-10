Во Вьетнаме хотят ввести обязательную идентификацию аккаунтов в соцсетях

Во Вьетнаме хотят ввести обязательную идентификацию аккаунтов в социальных сетях.

Об этом заявил заместитель министра информации и связи Вьетнама Нгуен Тхань Лам, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Voice of Vietnam .

Заместитель министра информации и связи Нгуен Тхань Лам заявил, что будущие правила потребуют от владельцев учетных записей в социальных сетях подтвердить свою личность.

Так, правительственная постановление будет требовать идентифицировать себя, независимо от того, используют ли люди иностранные платформы, такие как Facebook, Tiktok, Youtube, или национальные.

При этом а нонимные учетные записи будут обжаловаться, блокироваться и рассматриваться на разных уровнях.

Указывается, что закон поможет выявлять злоумышленников.

Напомним, в Евросоюзе усилят контроль за рядом онлайн-платформ.

РБК-Украина также сообщало, что существует угроза того, что РФ может нацелиться на подводные интернет-кабели.

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