Во Вьетнаме хотят ввести обязательную идентификацию аккаунтов в соцсетях
Во Вьетнаме хотят ввести обязательную идентификацию аккаунтов в социальных сетях.
Об этом заявил заместитель министра информации и связи Вьетнама Нгуен Тхань Лам, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Voice of Vietnam.
Заместитель министра информации и связи Нгуен Тхань Лам заявил, что будущие правила потребуют от владельцев учетных записей в социальных сетях подтвердить свою личность.
Так, правительственная постановление будет требовать идентифицировать себя, независимо от того, используют ли люди иностранные платформы, такие как Facebook, Tiktok, Youtube, или национальные.
При этом анонимные учетные записи будут обжаловаться, блокироваться и рассматриваться на разных уровнях.
Указывается, что закон поможет выявлять злоумышленников.
Напомним, в Евросоюзе усилят контроль за рядом онлайн-платформ.
РБК-Украина также сообщало, что существует угроза того, что РФ может нацелиться на подводные интернет-кабели.
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