Росія може націлитись на підводні інтернет-кабелі: у НАТО пояснили, чим це небезпечно
Існує значна загроза, що Росія в рамках війни проти України може націлитись на підводні інтернет-кабелі. Це буде спроба впливу на країни Заходу.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявив помічник генерального секретаря НАТО з розвідки та безпеки Девід Кеттлер.
"Існують підвищені побоювання, що Росія може націлитись на підводні кабелі та інші критично важливі об'єкти інфраструктури у спробі порушити життя Заходу та отримати важелі тиску на ті країни, які підтримують Україну", - заявив він.
За словами Кеттлера, понад 95% міжнародного інтернет-трафіку передається приблизно 400 підводними кабелями. По них "щодня проходять фінансові операції у сумі близько 10 трильйонів доларів США", уточнив він.
Кеттлер розповів, що Росія зараз активно створює карти такої інфраструктури так само, як Китай. Союзники НАТО продовжують уважно стежити за подібними загрозами.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, що китайські телекомунікаційні компанії мають намір прокласти підводний інтернет-кабель для конкуренції зі США. Вартість проекту оцінюють у 500 мільйонів доларів.
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