В'єтнам відмовився прийняти посланця ЄС щодо санкцій перед приїздом Путіна, - Reuters

Міністерство закордонних справ В'єтнаму кинуло виклик Європейському Союзу, відклавши зустріч із вищою посадовцем ЄС з питання російських санкцій перед можливим візитом у Ханой президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Спеціальний посланник з питань реалізації санкцій ЄС Девід О'Салліван відвідає Південно-Східну Азію наступного тижня та планував зустрітися із в'єтнамськими офіційними особами 13-14 травня. Але Ханой попросив відкласти зустріч, "оскільки лідери були надто зайняті, щоб зустрітися з ним", - сказав один дипломат, безпосередньо знайомий із ситуацією.

Троє інших дипломатів підтвердили перенесення візиту, причому один заявив, що В'єтнам запропонував липень як альтернативну дату.

Двоє дипломатів та ще одна людина, знайома з перебігом обговорень, пов'язали затримку з підготовкою до можливого візиту Путіна до В'єтнаму. Одне з джерел заявило, що візит російського лідера може бути "зіпсований" будь-якими переговорами з посланцем ЄС.

Після цього дипломатична місія ЄС у Ханої виступила із заявою, в якій назвала перенесення зустрічі "розчаровуючим" і заявила, що обговорює нову дату з в'єтнамською владою.

Позиція В'єтнаму

В останні місяці в'єтнамські лідери неодноразово запрошували Путіна до В'єтнаму, незважаючи на те, що Міжнародний кримінальний суд (МКС), що базується в Гаазі, видав у березні 2023 року ордер на арешт російського президента за викрадення українських дітей. В'єтнам не є членом МКС.

За повідомленнями в'єтнамських державних ЗМІ, минулого тижня посол Росії у В'єтнамі Геннадій Бездетко заявив, що Путін прийняв запрошення і що дату візиту буде визначено після інавгурації на п'ятий президентський термін 7 травня.

В'єтнам прагне проводити нейтральну зовнішню політику у відносинах із найбільшими світовими державами. Він утримався від засудження нападу Росії на Україну, позиція, яку західні країни вважають надто близькою до Кремля.