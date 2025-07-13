В'єтнам просить американський бізнес допомогти укласти тарифну угоду з Трампом, - ЗМІ

Чинь звернувся з таким проханням під час п'ятничної зустрічі в Ханої з Діловою радою США-АСЕАН. Згідно з наявною інформацією, група представляла такі компанії, як Apple, Boeing і Amazon.

За словами прем'єра, дві країни загалом досягли консенсусу щодо рамок угоди, але він закликав американську бізнес-групу допомогти В'єтнаму одержати розумну й детальну тарифну угоду на окремі продукти або деякі групи товарів.

Також Чинь закликав представників ради протистояти застосуванню заходів торговельного захисту проти в'єтнамського експорту та діям, які можуть підірвати двосторонні відносини між двома державами.



Крім того, він попросив компанії чинити тиск на США з метою визнання В'єтнаму ринковою економікою.

Як пише Bloomberg News, лідери В'єтнаму були захоплені зненацька заявою президента США Дональда Трампа про 20% мита, В'єтнам прагне знизити ставку.

Також видання зазначає, що В'єтнам, який торік мав третій за величиною профіцит у торгівлі зі США у світі, став другою країною після Великої Британії, з якою Трамп оголосив про торговельну угоду.

Відтоді президент США розіслав листи з пропозиціями про тарифи десяткам торговельних партнерів, запровадивши мита до 50% до крайнього терміну 1 серпня.