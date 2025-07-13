Вьетнам просит американский бизнес помочь заключить тарифную сделку с Трампом, - СМИ

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь призвал американскую бизнес-группу продолжить поддержку попыток его страны заключить окончательную торговую сделку с администрацией Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Чинь обратился с такой просьбой в ходе пятничной встречи в Ханое с Деловым советом США-АСЕАН. Согласно имеющейся информации, группа представляла такие компании, как Apple, Boeing и Amazon.
По словам премьера, две страны в целом достигли консенсуса по рамкам сделки, но он призвал американскую бизнес-группу помочь Вьетнаму получить разумную и подробную тарифную сделку на отдельные продукты или некоторые группы товаров.
Также Чинь призвал представителей совета противостоять применению мер торговой защиты против вьетнамского экспорта и действиям, которые могут подорвать двусторонние отношения между двумя государствами.
Кроме того, он попросил компании оказать давление на США с целью признания Вьетнама рыночной экономикой.
Как пишет Bloomberg News, лидеры Вьетнама были застигнуты врасплох заявлением президента США Дональда Трампа о 20% пошлинах., Вьетнам стремится снизить ставку.
Также издание отмечает, что Вьетнам, который в прошлом году имел третий по величине профицит в торговле с США в мире, стал второй страной после Великобритании, с которой Трамп объявил о торговом соглашении.
С тех пор президент США разослал письма с предложениями о тарифах десяткам торговых партнеров, введя пошлины до 50% до крайнего срока 1 августа
Напомним, что о сделке с Вьетнамом Трамп заявил меньше двух недель назад. Исходя из его слов, страна согласна платить пошлину в размере 20% за все товары, которые вводятся в США.
При этом американские товары будут попадать во Вьетнам с нулевой пошлиной.
Подробнее о том, что сказал Трамп - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.