В'єтнам домовляється зі США про обнулення мит: що стане основою угоди

Уряд зобов'язався купувати більше товарів зі США, зокрема оборонної та безпекової продукції, а також попросив відстрочку запровадження мит на 45 днів.

Крім того, Ханой домагатиметься прискорення поставок комерційних літаків, які в'єтнамські авіакомпанії замовили у США.

Тінь заявив, що В'єтнам попросив США відкласти запровадження 46% тарифів, про які президент США Дональд Трамп оголосив минулого тижня, щоб мати час для переговорів.

"В'єтнам прагне вести переговори з американською стороною про збалансовану і стійку торгівлю відповідно до інтересів обох сторін", - йдеться у заяві глави уряду.

У п'ятницю, 4 квітня, Трамп і президент В'єтнаму То Лам під час телефонної розмови домовилися обговорити угоду про скасування тарифів. Американський лідер назвав її "дуже продуктивною".

У понеділок, 7 квітня, Тінь зазначив, що Ханой перегляне такі питання, як монетарна політика, обмінний курс, нетарифні бар'єри і забезпечення правильного походження товарів.

В'єтнам - основна регіональна виробнича база для багатьох західних компаній. Минулого року країна мала позитивне сальдо торгового балансу зі США - своїм найбільшим експортним ринком обсягом понад 123 млрд доларів.

Після скасування ембарго на постачання зброї у 2016 році, американський оборонний експорт до В'єтнаму обмежувався переважно кораблями берегової охорони і навчально-тренувальними літаками.

За даними джерел Reuters, минулого року велися переговори про продаж Ханою військово-транспортних літаків Lockheed Martin C-130 Hercules.