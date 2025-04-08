Вьетнам договаривается об обнулении пошлин с США: что станет основой соглашения

Правительство страны обязалось покупать больше товаров из США, в частности оборонной продукции и продукции по безопасности, а также попросило отсрочку введения пошлин на 45 дней.

Кроме того, Ханой будет добиваться ускорения поставок коммерческих самолетов, которые вьетнамские авиакомпании заказали у США.

Тинь заявил, что Вьетнам попросил США отложить введение 46% тарифов, о которых президент США Дональд Трамп объявил на прошлой неделе, чтобы иметь время для переговоров.

"Вьетнам стремится вести переговоры с американской стороной о сбалансированной и устойчивой торговле в соответствии с интересами обеих сторон", - говорится в заявлении главы правительства.

В пятницу, 4 апреля, Трамп и президент Вьетнама То Лам во время телефонного разговора договорились обсудить соглашение об отмене тарифов. Американский лидер назвал его "очень продуктивным".

В понедельник, 7 апреля, Тинь отметил, что Ханой пересмотрит такие вопросы, как монетарная политика, обменный курс, нетарифные барьеры и обеспечение правильного происхождения товаров.

Вьетнам - основная региональная производственная база для многих западных компаний. В прошлом году страна имела положительное сальдо торгового баланса с США - своим крупнейшим экспортным рынком объемом более 123 млрд долларов.

После снятия эмбарго на поставки оружия в 2016 году, американский оборонный экспорт во Вьетнам ограничивался преимущественно кораблями береговой охраны и учебно-тренировочными самолетами.

По данным источников Reuters, что в прошлом году велись переговоры о продаже Ханою военно-транспортных самолетов Lockheed Martin C-130 Hercules.