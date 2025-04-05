Не тільки В'єтнам. Трамп поговорив із представниками Індії та Ізраїлю про перегляд мит
Президент США Дональд Трамп поговорив із представниками В'єтнаму, Індії та Ізраїлю про перегляд запроваджених ним мит.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами джерела, яке обізнане з ходом переговорів, Трамп контактує з представниками В'єтнаму, Індії та Ізраїлю. Мета цих переговорів - обговорити індивідуальні торговельні угоди, які могли б пом'якшити пропоновані тарифи для цих країн до крайнього терміну, коли буде введено мита (9 квітня).
Видання пише, що взаємодія Трампа з цими країнами - це невелика частина цілей його масштабних мит, і вони розглядаються як перша хвиля перемовин, адже країни розробляють стратегію відповіді президенту США. Зокрема, Китай і Канада вже оголосили про плани заходів у відповідь.
Незважаючи на заяву старшого торгового представника США Пітера Наварро і віцепрезидента Джей Ді Венса про те, що нові мита являють собою постійне перезавантаження світової торгівлі, інші особи в оточенні Трампа визнали його схильність до укладення угод.
"Я б не хотів бути останньою країною, яка спробує ввести переговори з Дональдом Трампом. Перший, хто піде на переговори, переможе - останній обов'язково програє. Я дивився цей фільм усе своє життя", - написав у соцмережі Х син президента Ерік Трамп.
Крім того, вчора американський лідер заявив, що відкритий для переговорів щодо торгівлі.
"Кожна країна дзвонила нам. У цьому і полягає принадність того, що ми робимо, ми ставимо себе на місце водія. Поки вони дають нам щось хороше. Наприклад, якщо взяти TikTok як приклад, у нас є ситуація з TikTok, коли Китай, імовірно, скаже: "Ми схвалимо угоду, але ви зробите що-небудь щодо тарифів?". Тарифи дають нам велику силу для переговорів. Вони завжди це робили", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.
Масштабні мита США
Нагадаємо, у вівторок, 2 квітня, президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження взаємних мит на імпорт, що може суттєво вплинути на світові ринки та ціни. Список зачепив більшість країн світу. Найбільше дісталося Китаю, оскільки проти цієї країни введено тариф у розмірі 34%. Водночас у списку немає Росії та Білорусі, але є Україна.
Детальніше про те, як будуть працювати мита США і як це вдарить по цінах в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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