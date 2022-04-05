"В два раза меньше, зато стабильно": "глава" Каховки анонсировал понижение зарплат

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение местного журналиста Олега Батурина в Facebook .

По его словам, Филипчук заявил, что платить им такую же зарплату, как "при Украине", россия не сможет.

Сотрудникам сообщили, что получать за свою работу они будут "где-то вдвое меньше, зато будет выплачиваться стабильно".