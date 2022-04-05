"У два рази менше, зате стабільно": "глава" Каховки анонсував зниження зарплат

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення місцевого журналіста Олега Батурина в Facebook .

За його словами, Філіпчук заявив, що платити їм таку ж зарплату, як "при Україні", Росія не зможе.

Співробітникам повідомили, що отримувати за свою роботу вони будуть "десь удвічі менше, зате буде виплачуватися стабільно".