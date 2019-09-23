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В Черновицкой области бывший военный продавал оружие из ООС

Новости » Общество    23.09.2019 - 14:29
В Черновицкой области бывший военный продавал оружие из ООС
Фото: СБУ разоблачила бывшего военного в продаже оружия с ООС (ssu.gov.ua)

Правоохранители задержали злоумышленника при попытке сбыта ручного пулемета

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила бывшего военнослужащего в сбыте военных средств поражения, вывезенных из района проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Черновицкой области, бывший военнослужащий-контрактник одной из частей Вооруженных Сил Украины, пытался продать жителю Черновцов оружие и боеприпасы.

Правоохранители задержали злоумышленника в одном из населенных пунктов области при попытке сбыта ручного пулемета РПК-74 и почти ста патронов к нему.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля.

В Черновицкой области бывший военный продавал оружие из ООСВ Черновицкой области бывший военный продавал оружие из ООС

Фото: СБУ разоблачила бывшего военного в продаже оружия с ООС (ssu.gov.ua)

Напомним, в Киевской области 6 сентября правоохранители изъяли большое количество оружия и боеприпасов.

Как сообщало РБК-Украина ранее, в Донецкой области пограничники обнаружили арсенал боеприпасов, что потенциально угрожает безопасности гражданского населения Донбасса. В реке Кальмиус неподалеку Павлополя находились взрывоопасные предметы. Именно в этом месте отдыхают и купаются жители окрестных сел.

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