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В Киевской области нашли арсенал оружия

Новости » Происшествия    06.09.2019 - 17:15
В Киевской области нашли арсенал оружия
Фото: изъятое оружие (kobl.gp.gov.ua)

Правоохранители изъяли 10 предметов похожих на пистолеты, части для пистолетов, 1400 предметов похожих на патроны калибра 7х62 и 9 мм

В Киевской области правоохранители изъяли большое количество оружия и боеприпасов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную прокуратуру.

Сообщается, что в ходе расследования уголовного производства о незаконном обращении с оружием, проведен ряд обысков на территории Киевской области, во время которых обнаружили и изъяли 10 предметов похожих на пистолеты, части для пистолетов (пружины, затворы, магазины), 1400 предметов похожих на патроны калибра 7х62 и 9 мм.

Сейчас решается вопрос об уведомлении лицам, причастным к незаконному хранению и сбыту оружия и боеприпасов о подозрении в совершении указанного преступления. Досудебное расследование продолжается.

Фото: изъятое оружие (kobl.gp.gov.ua)

Напомним, в Донецкой области в районе операции Объединенных сил (ООС) пограничники обнаружили арсенал боеприпасов, что потенциально угрожает безопасности гражданского населения Донбасса. В реке Кальмиус неподалеку Павлополя находятся взрывоопасные предметы. Именно в этом месте отдыхают и купаются жители окрестных сел.

Напомним, во время обысков в лесополосе Сумской области выявили тайник с оружием, завезенным из района проведения операции Объединенных сил. Оружие планировали использовать для совершения преступлений экстремистского характера.

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