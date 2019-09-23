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У Чернівецькій області колишній військовий продавав зброю з ООС

Новини » Суспільство    23.09.2019 - 14:29
У Чернівецькій області колишній військовий продавав зброю з ООС
Фото: СБУ викрила колишнього військового продаж зброї з ООС (ssu.gov.ua)

Правоохоронці затримали зловмисника при спробі збуту ручного кулемета

Служба безпеки України (СБУ) викрила колишнього військовослужбовця у збуті військових засобів ураження, вивезених з району проведення операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що житель Чернівецької області, колишній військовослужбовець-контрактник однієї з частин Збройних Сил України, намагався продати жителю Чернівців зброю і боєприпаси.

Правоохоронці затримали зловмисника в одному з населених пунктів області при спробі збуту ручного кулемета РПК-74 і майже ста набоїв до нього.

Затриманому повідомлено про підозру у ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю.

У Чернівецькій області колишній військовий продавав зброю з ООСУ Чернівецькій області колишній військовий продавав зброю з ООС

Фото: СБУ викрила колишнього військового продаж зброї з ООС (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, у Київській області 6 вересня правоохоронці вилучили велику кількість зброї та боєприпасів.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, в Донецькій області прикордонники виявили арсенал боєприпасів, що потенційно загрожує безпеці цивільного населення Донбасу. У річці Кальміус неподалік Павлополя знаходились вибухонебезпечні предмети. Саме в цьому місці відпочивають і купаються жителі навколишніх сіл.

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